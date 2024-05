Collaborez en toute confiance. AvePoint fournit la plateforme la plus avancée pour optimiser les opérations SaaS et sécuriser la collaboration. Plus de 17 000 clients dans le monde font confiance à nos solutions pour moderniser l’espace de travail numérique dans Microsoft, Google, Salesforce et d’autres environnements de collaboration. Le programme mondial de partenaires de distribution d'AvePoint comprend plus de 3 500 fournisseurs de services gérés, revendeurs à valeur ajoutée et intégrateurs de systèmes, nos solutions étant disponibles sur plus de 100 marchés cloud. Fondée en 2001, AvePoint est cinq fois partenaire Microsoft mondial de l'année et son siège social est situé à Jersey City, dans le New Jersey.

Site Web : avepoint.com

