Atlas est un outil de support client tout-en-un qui vous aide à transformer votre équipe de support client d'un centre de coûts en un moteur d'innovation produit. Nous rassemblons les informations clés tout au long du parcours de vos clients en un seul endroit afin que vous puissiez donner des réponses plus rapides et plus efficaces et que vous puissiez analyser et tirer des leçons des besoins holistiques de vos clients.

Site Web : atlas.so

