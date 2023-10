Asics (アシックス, Ashikkusu) est une société multinationale japonaise qui produit des vêtements de sport. Le nom est l'acronyme de l'expression latine anima sana in corpore sano (traduite par Asics par « un esprit sain, dans un corps sain »). Les produits fabriqués et commercialisés par Asics comprennent des chaussures (baskets, sandales), des vêtements (T-shirts, vestes, sweats à capuche, maillots de bain, vêtements de compression, pantalons, chaussettes) et des accessoires (sacs, sacs à dos, casquettes).

Site Web : asics.com

