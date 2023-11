Apploi est une solution de suivi des candidatures conçue pour aider les entreprises de soins de santé à partager des offres d'emploi sur plusieurs sites d'emploi afin de rechercher et d'attirer des candidats. La plateforme permet aux administrateurs de planifier des entretiens, de créer des notes et d'automatiser les formalités d'intégration sur une interface unifiée. Le système permet aux gestionnaires de mettre à jour les lettres d'offre, de surveiller les dates d'expiration des certifications, de valider les licences LPN, de sélectionner automatiquement les candidats et d'analyser les mesures de performance des offres d'emploi.

Site Web : hire.apploi.com

