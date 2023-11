AkkenCloud est la plateforme cloud d'entreprise la plus complète disponible pour les agences de recrutement et de recrutement, conçue pour rationaliser les flux de travail du front office, de l'inter-office et du back-office. Grâce à l'utilisation de la plateforme AkkenCloud, les clients ont constaté une augmentation de l'efficacité, des placements et de la rentabilité. Gérant plus de 14,8 millions de candidats et 33 000 utilisateurs sur une seule plateforme, la taille et le succès des clients d'AkkenCloud continuent de croître quotidiennement.

Site Web : login.akken.com

