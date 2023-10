Il s'agit d'apprendre une nouvelle habitude : l'écriture. Chaque. Jour. J'ai longtemps été inspiré par une idée que j'ai entendue pour la première fois dans The Artist's Way, appelée les pages du matin. Les pages du matin sont trois pages d'écriture rédigées chaque jour, généralement encouragées à être rédigées à la main, généralement rédigées le matin, qui peuvent concerner tout ce qui vous passe par la tête. Il s'agit de tout sortir de votre tête et n'est pas censé être modifié ou censuré de quelque manière que ce soit. L’idée est que si vous parvenez à prendre l’habitude d’écrire trois pages par jour, cela vous aidera à vider votre esprit et à faire circuler les idées pour le reste de la journée. Contrairement à la plupart des autres exercices de ce livre, j’ai trouvé que celui-ci fonctionnait réellement et était vraiment très utile. J'ai utilisé cet exercice comme un excellent moyen de réfléchir à voix haute sans avoir à me soucier des idées à moitié formées, des tangentes aléatoires, des choses privées et de toutes les autres choses dans nos têtes que nous filtrons souvent avant de les exprimer ou d'écrire. eux. C'est une décharge de cerveau quotidienne. Au fil du temps, j'ai découvert que c'était également un outil très utile pour relancer les pensées bloquées ou pour aller au fond d'une humeur pourrie. 750 Words est la traduction en ligne, futuriste et ludique de cet exercice.

Site Web : 750words.com

