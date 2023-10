Too Many Ninjas es un juego arcade de acción creado por Bennett Foddy. Juega como un guerrero katana durante una emboscada de ninjas. No puedes mover a tu personaje, pero puedes mover tu espada libremente. Usa las teclas de flecha para desviar los shuriken entrantes y atacar a los ninjas que se acercan sin lastimarte. Los ninjas se vuelven más persistentes a medida que pasa el tiempo, por lo que el juego se vuelve cada vez más difícil. ¡Intenta superar las puntuaciones más altas de tus amigos y comparte Too Many Ninjas con ellos! Usa las teclas de flecha para mover tu katana hacia la dirección de un ataque entrante. Mover katana - Teclas de flecha Too Many Ninjas fue creado por Bennett Foddy. Juega su otro juego de rompecabezas en Poki: Get On Top

