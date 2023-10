Old Towers es un juego de aventuras pixelado en el que asumes el papel de un pequeño explorador de torres. Las torres que explorarás tienen muchos obstáculos, trampas mortales y bestias peligrosas. No encontrarás un arma para equipar en este juego. En lugar de eso, necesitarás usar tu ingenio y tus habilidades para resolver problemas para llegar al final. ¿Tienes lo necesario para terminar Old Towers? ¡Creemos en ti! Usa las teclas de dirección para mover al personaje a la esquina correspondiente del escenario. Mover - Teclas de flecha Reiniciar - ROld Towers es creado por el equipo de RetroSouls.

