Big NEON Tower VS Tiny Square es un juego de plataformas y rompecabezas en el que atraviesas una emocionante plataforma de varios niveles llena de obstáculos. Tu mejor amiga, Piña, fue robada por Big Square y llevada a la cima de una gran torre llena de trampas mortales. Al subir a esta torre, encontrarás torretas mortales con sensores, saltos mortales con láser, charcos de lava y mucho más. Asegúrate de pasar por cada punto de control para no perder mucho progreso cuando te encuentres con una de las trampas meticulosamente colocadas. ¿Puedes encontrarlo en este nivel gigante dividido en grandes secciones de una sola pantalla? ¡Disfruta de la estética de los 90 con una banda sonora relajante! Mover: teclas de flecha A/D o izquierda/derecha Saltar: Espacio o flecha arriba Reiniciar: YBig NEON Tower VS Tiny Square fue creado por EO Interactive. ¡Este es su primer juego en Poki! Puedes jugar Big NEON Tower VS Tiny Square gratis en Poki. ¡Sí! ¡Este es el juego original, pero una versión simplificada solo en Poki! Big NEON Tower VS Tiny Square se puede jugar en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

