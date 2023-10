Sniper vs Dinosaurs es un juego de disparos en 3D que te permite usar un rifle de francotirador para disparar a los dinosaurios. Experimenta la diversión de escabullirte en un tejado y eliminar a los monstruos gigantes que corren por el mapa. También puedes correr y recolectar artículos para gastar en mejorar tu juego, mejorar tus armas y contratar nuevos Cuties. Quizás conozcas a Cuties de otros juegos como Cute Army o A Cat Story. ¡Dispara al sombrero de cada dinosaurio para derribarlo y demostrar que tienes la mejor puntería! Asegúrate de explorar todas las áreas del Dino Park, las Cuevas Extrañas y la Gran Ciudad. ¿Estás listo para el juego de francotiradores más exclusivo? ¡Estos dinosaurios no lo son! Apunta con el cursor y pulsa el botón izquierdo del ratón para disparar. Zoom: clic derecho del mouse. Salto: barra espaciadora (presionela dos veces para realizar un doble salto). Sniper vs Dinosaurs es creado por Cute Army. Juega sus otros lindos juegos en Poki: A Cat Story y Cute-Army. Puedes jugar Sniper vs Dinosaurs gratis en Poki. Puedes jugar a Sniper vs Dinosaurs en tu computadora.

Sitio web: poki.com

