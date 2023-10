Sniper Code 2 es un juego de rompecabezas en el que disparas a los enemigos y completas varias tareas a distancia usando tu rifle de francotirador. Hay muchos niveles desafiantes con misiones creativas en las que no solo dispararás a la gente, sino que participarás en misiones tácticas. A veces, basta con disparar a las lámparas y a los objetos del entorno para resolver la situación sin derramamiento de sangre. Además, usa tus balas de forma creativa para no quedarte sin munición en mitad de la misión. Tu precisión es muy importante en este juego, al igual que tu habilidad de sigilo. No olvides gastar el dinero que ganaste en la tienda para mejorar tus habilidades. ¿Tienes lo necesario para terminar cada misión en Sniper Code 2? Disparar: botón izquierdo del mouse Sniper Code 2 fue creado por Softlitude. Tienen otros juegos de habilidad entretenidos en Poki: Neon Car Maze y The Sniper Code. Puedes jugar a Sniper Code 2 gratis en Poki. Puedes jugar a Sniper Code 2 en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

