Lethal Sniper 3D: Army Soldier es un juego de disparos en el que el objetivo es completar tus objetivos de francotirador. Empuña tu rifle, ten cuidado con los temblores de tu propia respiración y apunta furtivamente a tus enemigos. ¡Tenga cuidado de no desperdiciar municiones! Bloquear/Desbloquear cursor - L Apuntar/Disparar - LMBLethal Sniper 3D: Army Soldier es creado por PaperBunker s.r.o. Son los creadores detrás de The Pillar y Goat vs Zombies. ¡Dale a ambos una oportunidad de jugar a Poki!

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Lethal Sniper 3D: Army Soldier. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.