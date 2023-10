Hipster vs Rockers es un juego de disfraces en el que puedes elegir vestir a los hipsters o a los rockeros. No olvides tomar una foto al final. Sobre el creador:Hipster vs Rockers fue creado por Go Panda Games. ¡Este es su quinto juego en Poki después de Baby Race Galaxy, Funny Rescue Zookeeper, Funny Nose Surgery y Creative Puzzle!

Sitio web: poki.com

