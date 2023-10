Operation Desert Road es un juego de acción en el que conduces vehículos blindados y destruyes todo lo que ves. Para terminar un nivel, todo lo que necesitas hacer es llegar al destino, pero obtendrás más puntos si destruyes a tus oponentes y obstáculos en el camino. ¡Gasta el dinero que has ganado en vehículos nuevos y mejorados, para que puedas explorar los nuevos mapas con estilo con más de 32 vehículos diferentes con sus propias características! Operation Desert Road fue creado por XFormGames. Juega sus otros juegos en Poki: Burnin' Rubber Crash n' Burn, hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! y Burnin' Rubber 5 XS. Puedes jugar Operation Desert Road gratis en Poki. Operation Desert Road solo se puede jugar en tu computadora por ahora.

Sitio web: poki.com

