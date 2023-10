Burnin' Rubber Crash n' Burn es un juego de conducción en el que intentarás quedar en primer lugar dejando atrás a tus oponentes usando fuego, cohetes y otras armas. ¡O acelera y haz que se coman el polvo, o usa las armas de tu auto actualizables para hacerlos morder el polvo! En esta experiencia de carreras llena de acción, debes completar más de 25 misiones únicas por toda la ciudad y destruir todo lo que encuentres en tu camino evitando que te atrapen. Asegúrate de recoger todos los potenciadores que veas para encontrar potenciadores interesantes como explosiones. ¡Y no olvides desbloquear nuevos vehículos y mejoras con el dinero que hayas ganado en la casa segura! ¿Tienes lo que se necesita para ser el mejor corredor de la ciudad? Burnin' Rubber Crash n' Burn fue desarrollado por XFormGames en enero de 2022. Son el equipo detrás de increíbles juegos de carreras y plataformas: hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede , Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! y Burnin' Rubber 5 XS Puedes jugar a Burnin' Rubber Crash n' Burn gratis en Poki. Burnin' Rubber Crash n' Burn solo se puede jugar en tu computadora de escritorio por ahora.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Burnin' Rubber Crash n' Burn. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.