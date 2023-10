¡Enciende tus motores y prepárate para Go Kart Go! ¡Ultra! Elija sabiamente a su conductor y corra por Old Station, Central Park, Watermill Mine y más. ¡Juega a Go Kart Go! ¡Ultra! En Poki y recoge estrellas para desbloquear nuevos personajes. Prueba el modo de carrera para dos jugadores y compite contra tus amigos. ¡Gana una ronda de Go Kart Go! ¡Ultra online y consigue el máximo derecho a presumir! Control S: Jugador 1 Teclas de flecha - Dirigir Espacio - Usar elemento Shift - Saltar y derrapar Z - Mirar hacia atrás Esc/P - Pausa M - Sonido silenciado Jugador 2 Teclas WASD - Dirigir Q - Usar artículo Pestaña - Saltar y derrapar E-mirar hacia atrás Esc/P - Pausa M - Sonido silenciado Sobre el creador: Xform Games tiene su sede en los Países Bajos y también es el creador de Rally Point 5.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Go Kart Go! Ultra!. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.