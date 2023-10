Rally Point 2 es un juego de carreras de autos en 3D en el que debes competir para terminar en primer lugar en varias pistas de carreras de todo el mundo. En este juego, puedes probar qué tan bien conduces en pistas extremas. Ciudades, desiertos, calles, ¡lo que sea! Acelera a fondo y consigue las puntuaciones más rápidas en un límite de tiempo. Utilice sus habilidades de dirección, deslícese por las curvas de la carretera y acelere todo usando su impulso nitro. ¡Pero no sobrecalientes el motor, ya que provocará un cortocircuito en tu coche! Alcanzar récords de tiempo te dará acceso a nuevos vehículos, nuevas pistas y opciones de personalización. ¡Así que adelante y conduce tu auto favorito hasta la línea de meta! Dirección - WASD o teclas de flecha Restablecer - RPausa - Esc o PNitro - Espacio o ZDrift - Desplazamiento a la izquierda o XRally Point 2 es creado por XFormGames. Tienen otros juegos de habilidad en Poki: Rally Point, Burnin' Rubber Crash n' Burn, hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! y Burnin' Rubber 5 XS. Puedes jugar a Rally Point 2 gratis en Poki. Rally Point 2 solo se puede jugar en tu computadora de escritorio.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Rally Point 2. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.