Gladiator True Story es un juego de lucha y acción en 3D en el que asumes el papel de Bruticus y luchas contra otros Gladiadores en la arena. Derrota a tantos enemigos como puedas mientras tus oponentes se vuelven más duros con cada etapa que pasa. Puedes ganar puntos de experiencia a medida que mejoras y gastarlos en mejorar tus armas y armaduras. Presta atención a las caídas de cofres y no te pierdas espadas especiales, escudos mágicos y más potenciadores. ¡No olvides recolectar calaveras ocultas y desbloquear todos los trofeos para que todo el mundo sepa que eres el mejor gladiador de todos los tiempos! Mover - WASD o teclas de flecha Ataque - Clic izquierdo del mouse o ZShield - Clic derecho del mouse o ataque XShield - Mantén presionado el botón derecho El botón del mouse o XGladiator True Story fue creado por XFormGames el 27 de febrero de 2014. Juega sus otros juegos en Poki: rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! y Burnin' Rubber 5 XS

Sitio web: poki.com

