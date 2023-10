Fury Wars es un juego de disparos de acción multijugador creado por Full HP Ltd. ¡Reúne un equipo de personajes coloridos con un arsenal de armas inmensamente interesante, lucha contra el oponente en lugares impresionantes, gana dinero para mejorar tu equipo y sigue ganando! Los populares modos de juego como "Escort", "Golden Rush" y "Deathmatch" ofrecen acción competitiva trepidante contra jugadores reales. Fury Wars no se parece a ningún otro juego de batalla multijugador. ¡Adelante, compruébalo! Mover: teclas WASD o de flecha Ataque: botón izquierdo del mouse Ataque especial: barra espaciadora Fury Wars fue creado por Full HP Ltd. Puedes jugar sus otros juegos de acción/disparos en línea en Poki: Mad GunZ, Battle Forces, Blocky Cars y Corre y dispara.

Sitio web: poki.com

