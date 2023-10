Battle Forces es un juego de disparos cyberpunk en línea en 3D creado por Full Hp ltd. Sumérgete en esta experiencia realista de FPS y juega contra personas reales. ¡Hay 6 héroes únicos con historias de fondo, un enorme arsenal de armas, modificaciones, habilidades especiales, máscaras y mucho más! ¡Invita a tus amigos a una ronda para maximizar la diversión! Battle Forces es creado por Full HP ltd. Juega sus otros juegos de ritmo rápido en Poki: Mad GunZ, Fury Wars, Blocky Cars y Run and Gun.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Battle Forces. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.