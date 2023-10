Blocky Cars es un juego de disparos de vehículos en 3D en línea creado por Full HP ltd. En Blocky Cars, puedes hacer todo lo que imaginaste hacer en un auto digital: conducir, correr, disparar y chocar contra otros jugadores en arenas diseñadas con colores. Incluso ganarás dinero en el juego al hacerlo. ¡Con tus ganancias, puedes comprar varios tipos de cofres para desbloquear autos futuristas, tanques increíbles, armas poderosas, robots andantes, diseños magníficos y mucho más! También hay diferentes modos de juego como combate a muerte multijugador, capturar la bandera, batalla en equipo, modo carrera e incluso un modo FPS donde podrás disfrutar de una experiencia de disparos sin coches. No confíe en nuestra palabra, súbase a bordo y pruébelo usted mismo. Blocky Cars encapsula los autos, la creatividad y el caos en un paquete divertido. Mover: teclas WASD o de flecha Disparar: botón izquierdo del mouse Blocky Cars fue creado por Full HP ltd. Tienen otros juegos adictivos y divertidos en Poki: Fury Wars, Mad GunZ y Run and Gun.

Sitio web: poki.com

