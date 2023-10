Real Cars in City es un juego de simulación en 3D en el que debes demostrar tus habilidades de conducción en varias pistas de carreras únicas. Enfréntate a la inteligencia artificial o a tus amigos y recoge estrellas por completar carreras con éxito. Puedes usar tus estrellas para desbloquear autos nuevos y geniales. Además de tus estrellas, puedes ganar dinero para gastar en personalizar y mejorar tu coche para que se adapte mejor a tu estilo de juego. Hay muchos vehículos impresionantes, un modo para dos jugadores, un área de conducción libre e incluso un área de campo de batalla con Hot Pursuit. ¡Asegúrate de completar las misiones secundarias para ahorrar y comprar el auto de tus sueños! ¿Tienes lo que se necesita para ser el mejor conductor de la ciudad? Real Cars in City fue creado por AYN Games. Crean juegos de conducción y carreras realistas en 3D. Juega sus otros juegos en Poki: Cyber ​​Cars Punk Racing. Puedes jugar Real Cars in City gratis en Poki. Real Cars in City solo se puede jugar en tu computadora por ahora.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Real Cars in City. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.