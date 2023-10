Blockpost Legacy es un juego de disparos cúbicos multijugador en 3D con una variedad de modos de juego y multitud de armas. Experimenta la emoción del tiroteo en tiempo real contra jugadores reales en línea en juegos divertidos como Deathmatch, Free for All, Elimination, Gun Game, Pistol Only y Team Deathmatch. Además, incluso puedes jugar modos divertidos como Infección (Zombie) y Batalla de palas. Consulta el menú de tareas para completar misiones y ganar más experiencia y potenciadores. En esta experiencia de armas llena de acción, cuantas más partidas juegues, más subirás de nivel y mejorarás. Podrás personalizar tu personaje, abrir casos, desbloquear máscaras únicas y mejorar tu arsenal existente a medida que subes de nivel. Explora un arsenal completo que consta de varias armas cuerpo a cuerpo, metralletas, escopetas, explosivos, rifles automáticos y semiautomáticos, francotiradores y mucho más. ¡No olvides invitar a tus amigos a tu equipo y multiplica tu poder! Mover - WASD o teclas de flecha Disparar - Botón izquierdo del mouse Apuntar - Botón derecho del mouse Saltar - Barra espaciadora Cambiar de arma - Teclas numéricas Blockpost fue creado por Skullcap Studios. Juega su otro juego en Poki: Blockpost. Puedes jugar a Blockpost Legacy gratis en Poki. Puedes jugar a Blockpost Legacy en tu computadora.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Blockpost Legacy. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.