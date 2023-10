Run and Gun de Mad Pixel Ltd. es una versión moderna de un clásico juego de disparos basado en niveles. Tu misión es simple: ¡derrota a tus enemigos para llegar al gran jefe y pasar al siguiente nivel! Asegúrate de trabajar en tu puntería, ya que ganarás más por cada disparo en la cabeza, lo que te permitirá recolectar monedas para mejorar tu armadura y armas. Pero si fallas, ¡tu aventura de correr y disparar podría terminar! ¡Juega Run and Gun en Poki en tu navegador para experimentar este emocionante juego arcade de disparos! Control S: Ratón/barra espaciadora - Disparar Sobre el creador: Run and Gun es creado por Mad Pixel Ltd. También son los creadores de Mad GunZ.

Sitio web: poki.com

