Fleeing the Complex es el quinto y último juego de la serie heredada de Henry Stickmin. ¡En este juego, tu objetivo es ayudar a Henry Stickmin a escapar de la celda B! Puedes elegir entre escabullirte de los guardias, atravesar los puntos de control o coger un arma y luchar. ¡Encuentra las llaves del camión y vete! Puedes encontrar todos los juegos de Henry Stickman en Poki para jugar gratis en línea ahora. Usa el botón izquierdo del mouse para interactuar con los objetos. Fleeing the Complex fue creado por Puffballs United. Juega sus otros juegos legendarios de Henry Stickmin en Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Stealing the Diamond e Infiltrating the Airship.

Sitio web: poki.com

