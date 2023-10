There Is No Game es un juego de rompecabezas complicado (o no juego). ¡Desobedece las instrucciones, porque no hay juego! Esta divertida aventura no se trata de reglas. De hecho, ¡todo tu trabajo es ignorar al narrador! Rompe el título, juega con el ícono del altavoz y desbloquea minijuegos. ¡Intenta encontrar la cabra!

