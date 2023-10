Life: The Game en Poki es la mejor manera de experimentar un viaje completo, desde el nacimiento hasta la muerte, ¡en forma de juego! Desde fechas de estudio hasta fechas reales, juega Life: The Game y comprueba si tu vida es deliciosa o desastrosa. Este juego de vida presenta diferentes minijuegos para cada etapa de tu vida. A partir de 2020, hay cuatro nuevos minijuegos divertidos: Burger Madness, Study Session, Travel Puzzles y Rainbow Melody. Puedes jugar Life: The Game gratis, ¡pero tus malas decisiones pueden costarte la supervivencia en el juego! ¡Únete a miles de jugadores en línea de Life: The Game y recorre toneladas de divertidos minijuegos! Usa el mouse para moverte. Haz clic izquierdo para interactuar. Life The Game es creado por Ohmaigawd. También son los creadores de la secuela del juego, Afterlife: The Game.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Life - The Game. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.