Breaking the Bank es la primera entrega de la popular serie de juegos Henry Stickmin. Ayuda a Henry Stickmin a entrar en un banco situado en medio del desierto. Elija una de las decisiones arriesgadas y observe cómo se desarrolla el resto de la historia. ¡Puedes cavar túneles, usar explosivos, perforar con láseres, demoler con bolas de demolición, usar un teletransportador o incluso disfrazarte! Asegúrate de jugar Breaking the Bank varias veces para obtener todos los finales. Puedes encontrar todos los juegos de Henry Stickman en Poki para jugar gratis en línea ahora. Usa el botón izquierdo del mouse para interactuar con los objetos. Breaking the Bank fue creado por Puffballs United. Juega sus otros juegos legendarios de Henry Stickmin en Poki: escapar de la prisión, robar el diamante, infiltrarse en la aeronave y huir del complejo.

Sitio web: poki.com

