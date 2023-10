Infiltrating the Airship es la cuarta entrega de la popular serie de juegos Henry Stickmin. ¡Intenta no fallar durante una misión mortal en el cielo! Infiltrarse en el dirigible te desafía a tomar decisiones arriesgadas en situaciones de vida o muerte. Comenzarás eligiendo el auricular, la bala de cañón, la pistola de agarre o la mano pegajosa. Cada escena presenta una nueva forma de morir. ¿Ya has descubierto todos los finales posibles? Puedes encontrar todos los juegos de Henry Stickman en Poki para jugar gratis en línea ahora. Usa el botón izquierdo del mouse para interactuar con los objetos. Infiltrating the Airship fue creado por Puffballs United. Juega sus otros juegos legendarios de Henry Stickmin en Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Stealing the Diamond y Fleeing the Complex.

Sitio web: poki.com

