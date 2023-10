¡Subida de Stickman! es un juego de plataformas stickman desarrollado por No Pressure Studios. El juego tiene una mecánica similar a Getting Over It con Bennett Foddy. ¡Estás a cargo de un hombre palo en una caja con un pico en la mano, y tu objetivo es alcanzar la bandera en la línea de meta de cada nivel usando los poderes de equilibrio de tus fuertes brazos y tu poderoso pico! El camino hacia la victoria está pavimentado con púas mortales, así que utiliza cada punto de control para mantener tu progreso. Usa las leyes de la física a tu favor y dominarás este juego en poco tiempo. ¡Alcanza la cima de la diversión con Stickman Climb! Usa tu hacha para moverte por el escenario. Mover - Teclas de flecha izquierda / derechaStickman Climb! fue creado por No Pressure Studios. ¡Juega su legendario juego Bossy Toss y el lindo Shape Rush en Poki!

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Stickman Climb!. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.