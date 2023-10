The Verge es un sitio web estadounidense de noticias sobre tecnología operado por Vox Media, que publica noticias, artículos, guías, reseñas de productos y podcasts. El sitio web se lanzó el 1 de noviembre de 2011 y utiliza Chorus, la plataforma de publicación multimedia patentada de Vox Media. En 2013, Nilay Patel fue nombrada editora en jefe y editor ejecutivo de Dieter Bohn; Helen Havlak fue nombrada directora editorial en 2017. The Verge ganó cinco premios Webby para el año 2012, incluidos premios a Mejor Escritura (Editorial), Mejor Podcast para The Vergecast, Mejor Diseño Visual, Mejor Sitio de Electrónica de Consumo y Mejor Aplicación de Noticias Móvil.

Sitio web: theverge.com

