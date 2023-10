X, anteriormente Twitter, es un servicio de redes sociales y redes sociales en línea operado por la empresa estadounidense X Corp., sucesora de Twitter, Inc. Twitter es un servicio estadounidense de microblogging y redes sociales en el que los usuarios publican e interactúan con mensajes conocidos como "tweets". Los usuarios registrados pueden publicar, dar me gusta y retuitear tweets, pero los usuarios no registrados solo pueden leerlos. Los usuarios acceden a Twitter a través de la interfaz de su sitio web, a través del Servicio de mensajes cortos (SMS) o su software de aplicación para dispositivos móviles ("aplicación"). Twitter, Inc. tiene su sede en San Francisco, California, y más de 25 oficinas en todo el mundo. Los tweets estaban originalmente restringidos a 140 caracteres, pero se duplicaron a 280 para idiomas distintos del CJK en noviembre de 2017. Los tweets de audio y video siguen limitados a 140 segundos para la mayoría de las cuentas. Twitter fue creado por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams en marzo de 2006 y lanzado en julio de ese año. En 2012, más de 100 millones de usuarios publicaron 340 millones de tweets al día y el servicio manejó un promedio de 1,6 mil millones de consultas de búsqueda por día. En 2013, fue uno de los diez sitios web más visitados y ha sido descrito como "el SMS de Internet". En 2018, Twitter tenía más de 321 millones de usuarios activos mensuales. Anteriormente Twitter.

Sitio web: twitter.com

