Instagram (comúnmente abreviado como IG o Insta) es un servicio de red social estadounidense para compartir fotos y videos propiedad de Facebook, creado por Kevin Systrom y Mike Krieger y lanzado originalmente en iOS en octubre de 2010. La versión para Android se lanzó en abril de 2012, seguida de una interfaz de escritorio con funciones limitadas en noviembre de 2012, una aplicación Fire OS en junio de 2014 y una aplicación para Windows 10 en octubre de 2016. La aplicación permite a los usuarios cargar medios que se pueden editar con filtros y organizar por hashtags y etiquetas geográficas. Las publicaciones se pueden compartir públicamente o con seguidores previamente aprobados. Los usuarios pueden explorar el contenido de otros usuarios por etiquetas y ubicaciones y ver contenido de tendencia. A los usuarios les pueden gustar las fotos y seguir a otros usuarios para agregar su contenido a un feed. Inicialmente, Instagram se distinguía por permitir que el contenido se enmarcara únicamente en una relación de aspecto cuadrada (1:1) con 640 píxeles para que coincidiera con el ancho de pantalla del iPhone en ese momento. En 2015, estas restricciones se aliviaron con un aumento a 1080 píxeles. El servicio también agregó funciones de mensajería, la capacidad de incluir múltiples imágenes o videos en una sola publicación y una función de Historias, similar a su principal oposición, Snapchat, que permite a los usuarios publicar fotos y videos en un feed secuencial, con cada publicación accesible por otros durante 24 horas cada uno. En enero de 2019, la función Historias es utilizada por 500 millones de usuarios diariamente. Después de su lanzamiento en 2010, Instagram ganó rápidamente popularidad, con un millón de usuarios registrados en dos meses, 10 millones en un año y mil millones en mayo de 2019. En abril de 2012, Facebook adquirió el servicio por aproximadamente mil millones de dólares en efectivo y acciones. Hasta octubre de 2015, se habían subido más de 40 000 millones de fotografías. Aunque elogiado por su influencia, Instagram ha sido objeto de críticas, sobre todo por cambios de política e interfaz, acusaciones de censura y contenido ilegal o inapropiado subido por los usuarios. En julio de 2020, la persona más seguida es el futbolista Cristiano Ronaldo con más de 233 millones de seguidores. A partir del 14 de enero de 2019, la foto que más me gusta en Instagram es la imagen de un huevo, publicada por la cuenta @world_record_egg, creada con el único propósito de superar el récord anterior de 18 millones de me gusta en una publicación de Kylie Jenner. La imagen tiene actualmente más de 54 millones de me gusta. Instagram se convirtió en la cuarta aplicación móvil más descargada de la década de 2010.

Sitio web: instagram.com

