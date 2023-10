Upworthy es un sitio web dedicado a la narración positiva. Fue iniciado en marzo de 2012 por Eli Pariser, ex director ejecutivo de MoveOn, y Peter Koechley, ex editor gerente de The Onion. Uno de los cofundadores de Facebook, Chris Hughes, fue uno de los primeros inversores.

