Con la aplicación Pl@ntNet, identifique una planta a partir de una imagen y sea parte de un proyecto de ciencia ciudadana sobre biodiversidad vegetal. Pl@ntNet es una aplicación que te permite identificar plantas simplemente fotografiándolas con tu smartphone. ¡Muy útil cuando no tienes un botánico a mano! Pl@ntNet es también un gran proyecto de ciencia ciudadana: todas las plantas que fotografías son recopiladas y analizadas por científicos de todo el mundo para comprender mejor la evolución de la biodiversidad vegetal y preservarla mejor. Pl@ntNet permite identificar y comprender mejor todo tipo de plantas que viven en la naturaleza: plantas con flores, árboles, hierbas, coníferas, helechos, enredaderas, ensaladas silvestres o cactus. Pl@ntNet también puede identificar un gran número de plantas cultivadas (en parques y jardines), pero éste no es su objetivo principal. Necesitamos especialmente que los usuarios de Pl@ntNet hagan un inventario de las plantas silvestres, aquellas que se pueden observar en la naturaleza, por supuesto, pero también las que crecen en las aceras de nuestras ciudades o en medio de su huerto. Cuanta más información visual proporciones a Pl@ntNet sobre la planta que estás observando, más precisa será la identificación. De hecho, hay muchas plantas que se parecen desde lejos y, a veces, son pequeños detalles los que distinguen dos especies del mismo género. Las flores, los frutos y las hojas son los órganos más característicos de una especie y son ellos los que conviene fotografiar primero. Pero cualquier otro detalle puede resultar útil, como espinas, cogollos o pelos en el tallo. Una fotografía de toda la planta (¡o del árbol si lo es!) también es información muy útil, pero a menudo no es suficiente para permitir una identificación fiable. Actualmente Pl@ntNet permite reconocer unas 20.000 especies. Aún estamos muy lejos de las 360.000 especies que habitan la Tierra, pero Pl@ntNet cada día se enriquece más gracias a las aportaciones de los usuarios más experimentados entre vosotros. ¡No tengas miedo de contribuir tú mismo! Tu observación será revisada por la comunidad y algún día podrá unirse a la galería de fotos que ilustran las especies en la aplicación.

Sitio web: identify.plantnet.org

