Kolena is an ML testing platform that allows ML teams to rigorously test their model behavior. With Kolena, ML teams can identify and track failure modes to help engineering, leadership, and customers better understand model performance and identify gaps.

Sitio web: kolena.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Kolena. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.