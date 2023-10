GTaskD es una aplicación web creada para ayudarle a controlar su lista de tareas pendientes y hacer más cosas. Utiliza la API de Google Tasks para conectarse directamente a sus datos en Google Tasks, pero le permite interactuar con sus tareas en una interfaz de pantalla completa y de una manera que las aplicaciones oficiales no lo hacen. Está diseñado para usuarios avanzados, como aquellos con sistemas GTD (Getting a Things Done), que desean poder concentrarse en aprovechar al máximo cada día.

Sitio web: tasks.gtaskd.com

