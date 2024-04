Enhance your experience with the desktop app for QRPlus on WebCatalog Desktop for Mac, Windows, Linux.

No QRPlus você não tem limitações. Todos os QR Codes gerados aqui funcionarão para sempre, não expiram e não têm limites de leitura como acontecem em outros geradores pela web. Os QR Codes gerados são estáticos, então você sempre terá o mesmo resultado na leitura. Fique tranquilo! Todos os QR Codes gerados aqui são 100% gratuitos e podem ser usados ​​para o que você quiser, sem custo adicional. Isso inclui todos os fins comerciais e até impressão. O QRPlus fornece imagens com qualidade para impressão em alta resolução. Ao criar seu QR Code aqui você pode salvá-lo como imagem PNG e também em formato vetorial (SVG) para obter a melhor qualidade possível ao imprimir. Recomendamos o formato vetorial para ter um resultado de impressão perfeito e que pode ser usado em todos softwares gráficos modernos.

Website: qrplus.com.br

