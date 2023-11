Stehlen Sie in Bob the Robber 4 Beute aus Frankreich! Dieses Geschicklichkeitsspiel lädt dazu ein, Schlösser zu knacken und Waren zu verstauen. Sie können sich an Roboter-Sicherheitsleute heranschleichen, um sie zu besiegen. Bleiben Sie im Schatten, um nicht von der Kamera gesehen zu werden!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Bob the Robber 4 verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.