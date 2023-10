Spielen Sie Granny kostenlos online mit der now.gg Mobile Cloud. Granny ist das gruselige, markerschütternde Horror-Arcade-Erlebnis von DVloper. Gefangen zwischen den heruntergekommenen Räumen und heruntergekommenen Fluren von Omas Haus müssen Sie sich auf den Weg in die Freiheit machen. Pass nur auf, dass Oma dich nicht beim Herumschleichen erwischt – sie nimmt Täuschung nicht auf die leichte Schulter. Nichts ist vergleichbar mit der Liebe einer Großmutter. Um dich in der Nähe zu halten, hat Oma dich in ihrem Haus eingesperrt. Sie hat im Haus das Kriegsrecht verhängt, um Sie davon abzuhalten, sich zu befreien. Sie sehen keine andere Option – es ist Zeit, etwas zu unternehmen. Verlassen Sie ihr Haus, aber gehen Sie vorsichtig vor! Die alte Fledermaus hat scharfe Ohren. Wirf etwas um und sie wird an deine Seite eilen, um dir zu „helfen“. Bleiben Sie in den Kleiderschränken und unter Matratzen versteckt. Du hast fünf Tage Zeit.

