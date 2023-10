D&D Beyond (DDB) ist das offizielle digitale Toolset und Spielbegleiter für die fünfte Edition von Dungeons & Dragons. DDB hostet Online-Versionen der offiziellen Dungeons & Dragons-Bücher der fünften Auflage, einschließlich Regelbüchern, Abenteuern und anderen Ergänzungen; Es bietet außerdem digitale Tools wie einen Charakter-Builder und ein digitales Charakterblatt, Listen von Monstern und Zaubersprüchen, die sortiert und gefiltert werden können, einen Begegnungs-Builder und eine interaktive Overlay-Twitch-Erweiterung. Neben offiziellen D&D-Inhalten bietet es auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Homebrew-Inhalte zu erstellen und hinzuzufügen. D&D Beyond veröffentlicht außerdem regelmäßig Originalvideos, Streams und Artikelinhalte, darunter Interviews mit Mitarbeitern von Dungeons & Dragons, Inhaltsvorschauen und -bindungen sowie wöchentliche Entwicklungsupdates. D&D Beyond wurde früher von Curse LLC, einer Tochtergesellschaft von Twitch, betrieben. Am 12. Dezember 2018 gab Fandom, Inc. jedoch bekannt, dass es alle Medienwerte von Curse, einschließlich D&D Beyond, erworben hat.

Website: dndbeyond.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit D&D Beyond verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.