Brutal.io ist ein Online-Spiel vom Entwickler von Wings.io. Nehmen Sie an diesem cleveren 2D-Physikspiel teil und spielen Sie in Echtzeit mit Millionen von Spielern auf der ganzen Welt. Steuern Sie Ihr Auto und werfen Sie Ihren Dreschflegel gegen andere Spieler. Leicht zu spielen, schwer zu meistern. Klicken Sie, um Ihren Dreschflegel freizugeben, und klicken Sie erneut, um ihn zurückzubekommen. Grüne Wächter stehlen Ihnen Energie, wenn Sie zu sehr abgelenkt sind. Das Gameplay von Brutal.io basiert auf reiner 2D-Physik. Nach einiger Zeit des Spiels werden Sie anfangen, Ihre eigenen intelligenten Strategien zu entwickeln, um Ihre Feinde zu fangen, sei es, indem Sie sie an einer Wand zerquetschen, am Eingang des zentralen Bereichs auf sie warten oder sie in der Mitte zwischen Ihrem Auto und Ihrem Dreschflegel überraschen.

Website: brutal.io

