Upflow bietet B2B-Unternehmen modernste Software und Zahlungstechnologie, um ihre Bargeldeinzugsprozesse auf die nächste Stufe zu bringen und ihre Cashflows zu verbessern. Die Upflow-Software verwaltet Ihre Debitorenbuchhaltung für Sie mit automatisierten, aber personalisierten Arbeitsabläufen und lässt sich mit einem Klick (im wahrsten Sinne des Wortes) in Ihre vorhandene Buchhaltungssoftware integrieren. Werden Sie schneller und einfacher bezahlt! Reduzieren Sie Ihre verspäteten Zahlungen um 50 %. Zu den Funktionen von Upflow gehören: * Echtzeit-Metriken zu Ihrer A/R-Sammlung * Automatisierte und personalisierte Arbeitsabläufe * An jeden Kunden angepasste Zahlungsportale Upflow lässt sich direkt in verschiedene Buchhaltungslösungen wie Quickbooks, Netsuite oder Xero integrieren und kann auch spezifische APIs entwickeln. Die Partnerschaften von Upflow mit Stripe und Go Cardless optimieren die Zahlungen für Ihre Kunden. Upflow hat Hunderte von Benutzern auf der ganzen Welt, darunter Front, Lattice und Productboard, und wird von wichtigen Investoren (YCombinator, eFounders) und führenden Fintech-Business Angels unterstützt.

Website: upflow.io

