Das All-in-One-Ausgabenmanagement von Teampay verfügt über integrierte Kontrollen, die Ihre Richtlinien im Voraus durchsetzen und es Ihnen ermöglichen, alle Unternehmensausgaben an einem Ort zu verwalten. Während die Finanzteams die vollständige Kontrolle behalten, erhalten Manager und Mitarbeiter in Echtzeit Einblick in die tatsächlichen Ausgaben und können so schnelle und gesetzeskonforme Einkäufe tätigen. Teampay macht es jedem im Unternehmen leicht, das zu kaufen, was er braucht, und gibt dem Finanzteam durch automatisierte Einkaufsabläufe und Abstimmungen Sicherheit. Mit Teampay können Sie alle Arten von Einkäufen, die jeder tätigen kann, durchgängig verwalten. Mitarbeiter lieben die mühelose Erfahrung und Finanzteams können beruhigt sein, da sie wissen, dass alle Ausgaben vorab codiert und genehmigt sind. Teampay lässt sich direkt in Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite und Microsoft Dynamics 365 Business Central und Finance & Operations integrieren.

Kategorien : Finance Spesenverwaltungssoftware

Website: teampay.co

