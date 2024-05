Fyle ist eine moderne Spesenverwaltungsplattform, die es Buchhaltern ermöglicht, ihren Spesenabrechnungsprozess auf ihren vorhandenen Kreditkarten zu optimieren. Fyle lässt sich direkt in seine bestehenden Kreditkarten Visa, Mastercard und American Express integrieren und bietet Echtzeit-Einblick in Kreditkartentransaktionsdaten, sofortige Ausgabenbenachrichtigungen per SMS und eine einfache Quittungsabholung. Benutzer können Quittungen per SMS einreichen, und Fyle gleicht Quittungen automatisch ab, was einen automatisierten Abgleich und eine schnellere Abschlusszeit gewährleistet. Mitarbeiter können Ausgaben über alltägliche Apps wie Textnachrichten, Gmail, Outlook, Slack, Teams und mehr einreichen oder die leistungsstarke mobile App von Fyle verwenden, um Fotos von den Belegen zu machen und Ausgaben unterwegs einzureichen. Fyle extrahiert, kodiert und kategorisiert automatisch Daten aus Belegen, prüft auf Richtlinienverstöße, ordnet sie den richtigen Projekten, Budgets und Kostenstellen zu und überträgt Daten an Buchhaltungssoftware wie QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE, Microsoft Dynamics 365 Business Central und QuickBooks Desktop.

Kategorien : Finance Spesenverwaltungssoftware

Website: fylehq.com

