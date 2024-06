Software-Lokalisierungstools - Beliebteste Apps Beliebteste Zuletzt verwendet

Softwarelokalisierungstools dienen dazu, Software an die Bedürfnisse und Vorlieben von Benutzern in verschiedenen geografischen Regionen anzupassen. Diese Tools bieten Übersetzungsmanagementfunktionen für Softwareanwendungen und zielen darauf ab, globale Inhalte zu verbessern und gleichzeitig manuelle Prozesse zu minimieren, indem Aufgaben während des gesamten Übersetzungsprozesses während der Softwareentwicklung automatisiert werden. Während Übersetzungsmanagementsoftware typischerweise von Sprachdienstleistern oder freiberuflichen Übersetzern verwendet wird, werden Softwarelokalisierungstools speziell von Entwicklungsteams eingesetzt. Diese Teams nutzen die Tools, um benutzerorientierte Codezeichenfolgen kontinuierlich direkt über ein Entwicklungs-Dashboard zu lokalisieren. Software-Lokalisierungstools dienen als zentraler Knotenpunkt für Übersetzer in Entwicklungsteams und ermöglichen ihnen die Verwaltung der Übersetzung und Lokalisierung während des gesamten Entwicklungslebenszyklus. Von Websites und mobilen Anwendungen bis hin zu Videospielen profitieren Entwicklungsteams, die an weltweit bereitgestellter benutzerorientierter Software arbeiten, von den automatisierten Übersetzungsaufgaben und Verwaltungsfunktionen, die Softwarelokalisierungstools bieten. Diese Tools lassen sich häufig in Versionskontrollsysteme, mobile Entwicklungsplattformen und Game-Engine-Software integrieren und ermöglichen so einen kontinuierlichen Lokalisierungsworkflow.