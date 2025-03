Marketing-Analytics-Software - Beliebteste Apps - Vereinigte Staaten

Digtective

digtective.com

Digtective hilft Vermarktern dabei, die Anzeigenleistung zu optimieren, verschwendete Werbeausgaben um 20–50 % zu reduzieren und das Umsatzwachstum zu steigern – und das für die gleichen Werbekosten, die Sie heute ausgeben ... ohne Cookies. Vertrauen von Marketing-, Compliance- und Führungskräften in den Bereichen Finanzdienstleistungen, SaaS und Agenturen. COOKIE-LOSES CONVERSION-TRACKING Die serverseitige Analyseplattform von Digtective hilft Vermarktern dabei, Website-Conversions von Ihren Facebook- und Google-Anzeigen, Affiliate-, organischen Social-Media-Beiträgen und allen anderen Ihrer Online-Assets zu verfolgen. VERBINDUNG MIT IHREM CRM-SYSTEM, UM DEN MARKETING-EFFEKT WÄHREND DES GESAMTEN VERKAUFSZYKLUS ZU MESSEN. Digtective lässt sich sowohl in Ihr Facebook- und Google-Werbekonto als auch in Ihr CRM-System integrieren, um Ihnen die tatsächliche Kampagnenrentabilität basierend auf Ihren Werbeausgaben und den für Sie wichtigen Verkaufskennzahlen zu liefern SaaS- oder E-Commerce-Geschäft. Das bedeutet, dass Digtective Ihre verzögerten (Offline-)Conversions und Verkaufskennzahlen in Ihren Analysen verwenden kann. IN MINUTEN ERSTELLTE BERICHTERSTATTUNG ÜBER WERBEKANÄLE, WEBSITE UND VERKAUFSSYSTEM Alle Ihre Marketingdaten an EINEM Ort. Keine Datenerfassung mehr, die Stunden und Tage Ihrer Zeit in Anspruch nimmt. Digtective kann Ihre Daten zur Datenvisualisierung und automatisierten Berichterstellung an Excel, Google Data Studio oder Ihr Data Warehouse senden. 100 % GENAUE KONVERTIERUNGSANALYSE Digtective integriert sich direkt in Ihre Datenquellen; Werbekonten, CRM-System und Webserver und verlassen sich nicht auf Cookies von Drittanbietern, sodass Ihre Daten jetzt genauer sind als je zuvor. DSGVO-, CCPA- und e-Privacy-konform Beseitigen Sie das Risiko, dass in Ihren Analysedaten unbeabsichtigt Datenschutzinformationen erfasst werden. Mit Digtective sind Ihre Analysedaten DSGVO- und CCPA-konform, da Digger keine Browser-Cookies Ihrer Besucher (Cookies von Drittanbietern) verwendet und keine Datenschutzdaten speichert. Unser einzigartiger Tracking-Code, der in Ihren Anzeigen und Online-Assets an Ihre URL angehängt wird, wird serverseitig auf Ihrer Website erfasst, wodurch das Browser-Cookie für Digtective völlig überflüssig wird.