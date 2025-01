Software für maschinelles Lernen - Beliebteste Apps - Philippinen

Digital Twin Consortium

Digital Twin Consortium® ist die Autorität im Bereich Digital Twin. Es bringt Industrie, Regierung und Wissenschaft zusammen, um die Konsistenz in Vokabular, Architektur, Sicherheit und Interoperabilität der digitalen Zwillingstechnologie zu fördern. Es treibt den Einsatz der digitalen Zwillingstechnologie von der Luft- und Raumfahrt bis hin zu natürlichen Ressourcen voran. Das Digital Twin Consortium ist ein globales Ökosystem von Benutzern, die Best Practices für die Nutzung digitaler Zwillinge vorantreiben und Anforderungen für neue Standards für digitale Zwillinge definieren. Das Digital Twin Consortium steht allen Unternehmen, Organisationen oder Einrichtungen offen, die Interesse an digitalen Zwillingen haben. Unsere weltweiten Mitglieder sind bestrebt, digitale Zwillinge in ihren gesamten Betriebsabläufen und Lieferketten zu nutzen und Best Practices und Standardanforderungen für sich und ihre Kunden zu erfassen.