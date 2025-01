Lokale SEO-Software - Beliebteste Apps - Russland

PromoRepublic

Die Marketingplattform von PromoRepublic hilft Franchise-Unternehmen durch einen einzigartigen, datengesteuerten Ansatz, ihre Online-Sichtbarkeit in der Suche und in sozialen Medien zu steigern. Es ermöglicht Franchise-Unternehmen die effiziente und nahtlose Verwaltung von Marketingtools, Assets und Daten von einem zentralen Kontrollzentrum aus. PromoRepublic hat sich bei über 80 Franchise-Marken und über 400 Marketingagenturen als nachweislich erfolgreich erwiesen und verbessert die Ergebnisse an mehr als 25.000 Standorten. Darüber hinaus vereinfacht PromoRepublic auch die Entscheidungsfindung. Dies wird durch die datengesteuerte Copilot-Lösung erreicht, die als persönlicher Datenanalyst fungiert und lokale Marketingdaten in umsetzbare Geschäftserkenntnisse umwandelt. Egal, ob Sie eine aufstrebende oder etablierte Marke mit mehreren Standorten oder ein Markenportfolio sind, PromoRepublic hilft Ihnen, Ihre Marketingbemühungen zu automatisieren und zu optimieren. Wie kann Ihre Marke PromoRepublic nutzen? * Verwandeln Sie Ihre Marketing-Rohdaten in Business Intelligence. * Erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit in der lokalen Suche. * Stellen Sie die Markenkonsistenz sicher. * Lokalisiertes Social-Media-Marketing effizient verwalten. * Verwalten Sie Bewertungen an einem Ort. * Optimieren Sie Einträge im großen Maßstab. * Sammeln Sie alle Daten in einem Dashboard. * Einbindung von Franchisenehmern in lokales Marketing.