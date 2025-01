Spesenverwaltungssoftware - Beliebteste Apps - Pakistan

TimeSite Pro

timesitepro.com

TimeSite Pro ist eine vollständig konfigurierbare, cloudbasierte Zeiterfassungs-, Spesen- und Rechnungslösung, die einfach einzurichten und zu verwenden, aber umfassend in der Funktionalität ist. Geben Sie Kosten- und Rechnungssätze an, die auf die Stunden angewendet werden sollen, die Ihre Mitarbeiter für Kunden, Projekte und Aktivitäten erfassen, sodass Sie die Rentabilität der von Ihnen durchgeführten Arbeit verfolgen können. Vom Management genehmigte Zeit- und Kostendaten können Ihrem Kunden in Rechnung gestellt werden. Timesite Pro ist mit einer Vielzahl von Lohn- und Buchhaltungspaketen kompatibel. Mit der mobilen App von TimeSite für iPhone und Android-Smartphones kann Ihr Team seine Stundenzettelaktivitäten schnell und überall aufzeichnen. Standorte werden erfasst, wenn ein Auftrag oder eine Aktivität in der App protokolliert wird. Die Details der Arbeitszeittabelle werden automatisch auf unsere Cloud-Server hochgeladen. Am Ende der Woche können Mitarbeiter ihre Stundenzettel über ihre mobile App zur Genehmigung durch das Management einreichen. Mit TimeSite Pro können Ihre Kunden die vom Projekt durchgeführten Arbeiten genehmigen, bevor die Manager einen eingereichten Stundenzettel endgültig genehmigen. Manager können Stundenzetteldetails überprüfen, Stundenzettel zur Korrektur und erneuten Übermittlung zurücksenden oder Stundenzetteldetails selbst ändern. Durch die genaue Verfolgung der abrechenbaren und nicht abrechenbaren Zeit ermöglicht Ihnen TimeSite Pro, leicht zu erkennen, ob Sie Ihre Ressourcen effektiv einsetzen. Sie können Budgetschwellenwerte festlegen und Benachrichtigungen erhalten, wenn Sie Ihre Schätzung für ein Projekt überschreiten. Dadurch kann Ihr Management den Fortschritt Ihres Projekts genau im Auge behalten und bei Bedarf schnell Maßnahmen ergreifen. Sie können den Stunden, die Ihre Mitarbeiter für Ihre Kunden, Projekte und Aktivitäten aufzeichnen, sowohl Kosten- als auch Rechnungssätze flexibel zuordnen, sodass Sie die Rentabilität der von Ihnen geleisteten Arbeit verfolgen können. TimeSite Pro bietet Ihnen eine integrierte Rechnungsstellungsfunktion, die auf von Ihrem Management eingereichten und genehmigten Stundenzetteln basiert. Diese Rechnungen können dann in Ihr Buchhaltungspaket exportiert werden. TimeSite kann komplexe Abrechnungsszenarien problemlos bewältigen. Übertragen Sie Ihre Daten ganz einfach in und aus TimeSite. TimeSite Pro ist mit MYOB, Xero, Quicken und anderen verbunden. Stundenzettel und andere Informationen können problemlos in verschiedene Dateiformate exportiert werden. TimeSite verfügt über zahlreiche Konfigurationsoptionen, die es unseren Benutzern ermöglichen, ihr System auf viele verschiedene Arten einzurichten. Von der Änderung der Anzeige von Stundenzetteln bis hin zur Einrichtung von Kunden, Projekten und Aufgabenhierarchien kann TimeSite eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen. TimeSite bietet eine kostenlose Testversion an, ohne dass eine Kreditkarte erforderlich ist und keine Verträge unterzeichnet werden müssen. Sie können die Nutzung von TimeSite Pro jederzeit starten und beenden. Wir berechnen nur für Benutzer, die tatsächlich Zeit erfassen. Inaktive Benutzer und Administratoren sind kostenlos. Sie können die Anzahl Ihrer Abonnements jederzeit ändern. TimeSite bietet unbegrenzten technischen Support und Produkt-Upgrades, solange Ihr Abonnement aktiv ist. Unsere Entwicklungsmitarbeiter entwickeln ständig neue Funktionen, die TimeSite Pro weitere Vorteile verleihen. Wenn Sie TimeSite abonnieren, investieren Sie in eine Zeiterfassungslösung, die mit den Anforderungen unserer Kunden und Brancheninnovationen Schritt hält. Gerne unterstützen wir Sie telefonisch oder per Fernzugriff.